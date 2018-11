I carabinieri della Compagnia di Carbonia e dell’Aliquota radiomobile hanno denunciato un 65enne originario del Nuorese per minaccia aggravata. Alle 9.30 di stamane la vittima è giunta in caserma, ancora spaventata, ed ha raccontato ai militari di essere stato poco prima minacciato con un’arma da fuoco dal suo vicino di casa. La discussione con questi sarebbe sorta a causa dei rumori molesti notturni lamentati dal 65enne nei confronti del suo vicino di casa. Tanto che, in preda alla collera, l’uomo avrebbe preso la pistola che deteneva legalmente nella propria abitazione ed avrebbe raggiunto il vicino fin dentro casa sua, dove avrebbe armato l’arma. Spaventata, la vittima è fuggita velocemente di casa, lasciando addirittura la porta di casa aperta. A seguito della denuncia, i carabinieri si sono subito messi alla ricerca dell’uomo ed alle successive ore 11.00, lo hanno rintracciato nei pressi della propria abitazione, dove stava facendo rientro. I militari hanno perquisito l’auto e la casa, dove hanno rinvenuto la pistola usata per la minaccia, ancora con il colpo in canna, ed un revolver carico, armi regolarmente denunciate ma che, insieme alle munizioni, sono state ritirare e sequestrate.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments