I carabinieri della Compagnia di Carbonia hanno deferito due giovani in stato di libertà nell’ambito dei controlli effettuati nel fine settimana.

I carabinieri della Compagnia di Carbonia ha attuato numerosi controlli nel fine settimana, finalizzati in particolar modo a contrastare i reati di rapina ai danni di esercizi commerciali e ai reati di stupefacenti, eseguiti con l’ausilio del nucleo cinofili dei carabinieri di Cagliari. Alla fine delle operazioni, sono state deferite in stato di libertà due giovani, un 23enne di Iglesias, residente a Portoscuso che, fermato nella notte tra venerdì e sabato in via Costituente, mentre si trovava a bordo dell’auto di proprietà insieme ad un 20enne di Carbonia, sorpresi dai militari in possesso di 3 coltelli di genere proibito, occultati negli sportelli e sotto il tappetino dell’auto. È stato invece segnalato all’Autorità amministrativa, quale assuntore di droga un giovane di Carbonia che, controllato nella serata di venerdì in corso Iglesias, nei pressi della sua abitazione, all’esito delle operazioni di perquisizione eseguite con l’ausilio dei cani antidroga, è stato trovato in possesso di circa 2 grammi di hashish. Infine, per tutto il weekend, sono scattati massicci controlli di tutte le attività commerciali, con la verifica in particolar modo, delle sale da gioco e di tutti i bar e locali in cui sono presenti le slot machine, al fine di segnalare all’Autorità amministrativa le attività che non rispettano i limiti temporali imposti dal comune di Carbonia, al fine di arginare il preoccupante fenomeno della ludopatia. Complessivamente, nel weekend, nel corso di questi servizi, sono state identificate 140 soggetti, fermati 76 mezzi e controllati 56 esercizi commerciali.

