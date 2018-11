I carabinieri della stazione di Villamar hanno arrestato un 31enne pregiudicato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri della stazione di Villamar hanno arrestato M.M., 31enne pregiudicato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, poco dopo essere uscito di casa, alla vista dei militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio atto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha fatto repentino rientro all’interno del cortile della propria abitazione. Il movimento non è sfuggito ai militari che hanno deciso di procedere ad un controllo. Lo stesso, ha tentato di disfarsi di un involucro all’interno del quale, sono state ritrovate delle bustine contenenti cocaina, marijuana e hashish. Le successive perquisizione di un veicolo del giovane e dell’abitazione hanno portato al rinvenimento di altra sostanza stupefacente, marijuana, due bilancini di precisione, materiale per il taglio ed il confezionamento, nonché la somma contante di 750 € in banconote di vario taglio, provento dell’attività di spaccio. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata di domani, davanti al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari.

Condividi... 4 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments