I carabinieri di Cagliari hanno arrestato due giovani extracomunitari originari del Gambia per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato in flagranza, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso, due extracomunitari originari del Gambia, classe 1992 e 1986. I due giovani pregiudicati sono stati colti dai militari dell’Arma in via Roma, mentre cedevano una dose di sostanza stupefacente ad un cagliaritano pregiudicato che è stato segnalato alla competente prefettura quale assuntore di stupefacenti.

I militari intervenuti hanno sottoposto a sequestro la dose di hashish e, dopo aver sottoposto a perquisizione personale i due spacciatori, hanno rinvenuto altro hashish per un totale di circa 6 grammi, in un’aiuola nelle vicinanze del luogo di spaccio.

I due extracomunitari sono stati ammanettati, arrestati e tradotti presso le camere di sicurezza del comando provinciale carabinieri, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

