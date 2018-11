Il Carbonia ospita l’Arborea, la Monteponi sul campo del La Palma Monte Urpinu, il Villamassargia ed il Carloforte ospitano rispettivamente il Villasor ed il Gonnosfanadiga.

Sono punti importantissimi per l’alta classifica, quelli in palio questo pomeriggio, alle 15.00, al Comunale “Carlo Zoboli”, tra il Carbonia e l’Arborea, rispettivamente seconda e quarta in classifica, a 2 e 3 punti dalla capolista San Marco Assemini ’80, del girone A del campionato di Promozione regionale. La squadra di Fabio Piras è imbattuta e in crescita, quella ospite in leggera flessione (un punto nelle ultime due partite), dopo l’ottimo avvio di stagione che l’aveva portata al comando solitario della classifica.

La capolista San Marco Assemini ’80 ospita il Sant’Elena Quartu, il La Palma Monte Urpinu (vicecapolista insieme al Carbonia) attende la visita della Monteponi di Andrea Marras, in crisi in questo difficilissimo avvio di stagione. I rossoblu hanno bisogno di un risultato positivo per interrompere la serie negativa e, soprattutto, per ritrovare quella fiducia nei propri mezzi che sembrano aver perso.

Il Villamassargia, reduce da due vittorie consecutive che le hanno permesso di portarsi a metà classifica dopo l’incerto avvio di stagione (positivo per il gioco espresso, meno per i risultati), ospita il Villasor per cercare di fare il tris di vittorie; il Carloforte, assetato di punti per lasciare lo scomodo ultimo posto in classifica, ospita al Comunale Nuovo Puggioni il Gonnosfanadiga.

Completano il programma dell’ottava giornata del girone d’andata, le partite Idolo-Andomeda, Orrolese-Seulo 2010 e Vecchio Borgo Sant’Elia-Selargius.

Nel girone B del campionato di Prima categoria, derby attesissimo tra la capolista Atletico Villaperuccio ed il Cortoghiana, una delle prime tre inseguitrici, distanziata di un solo punto dalla vetta. La Fermassenti e la Gioventù Sportiva Samassi, le altre due seconde in classifica, giocano rispettivamente sul campo dell’Atletico Sanluri e su quello del Circolo Ricreativo Arborea.

L’Atletico Narcao, dopo aver saltato l’impegno infrasettimanale con il Circolo Ricreativo Arborea, rinviato a giovedì 8 novembre, alle 18.00, in segno di lutto per la tragica scomparsa di Vincenzo Pilloni, gioca sul campo del Gergei; l’Isola di Sant’Antioco ospita l’Oristanese.

Completano il programma dell’ottava giornata del girone d’andata, le partite Sadali-Libertas Barumini, Tharros-Seui Arcueri, Villanovafranca-Freccia Parte Martis e Virtus Villamar-Villacidrese.

