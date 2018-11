Il Centro Servizi Culturali Carbonia della Società Umanitaria propone Anim…azione! – Corso base di cinema d’animazione.

All’interno del progetto di sviluppo, nel territorio del Sulcis Iglesiente, delle politiche cineportuali legate all’attivazione di luoghi artistici e culturali, volti ad ospitare attività didattiche in ambito cinematografico e culturale, finanziate dalla L.R. 11 gennaio 2018, N. 1, art. 8 comma 12, il Centro Servizi Culturali Carbonia della Società Umanitaria – Fabbrica del Cinema, con il supporto dello SBIS – Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis e della Cooperativa Progetto S.C.I.L.A., in collaborazione con Ultima Onda Produzioni propone “Anim…azione! – Corso base di cinema d’animazione” diretto e curato da Luca Ralli.

Il corso consentirà agli studenti di sperimentare le varie tecniche di animazione, spiegate e illustrate da professionisti del settore, applicandole direttamente alla creazione di piccole storie, scene o sequenze animate. Si propone quindi di fornire ai partecipanti le conoscenze e le capacità tecniche di base per la realizzazione di animazioni e di offrire loro la possibilità di verificare sul campo le proprie capacità e motivazioni.

Il corso sarà diviso in più moduli, alcuni dei quali potranno prevedere la divisione in gruppi e, in caso di interesse specifico verso l’uno o l’altro ambito, l’applicazione pratica specifica di parte degli studenti in quello stesso (esempio: realizzazioni scenografiche, character design, ecc.).

Le lezioni saranno tenute da quattro animatori: Luca Ralli, Giuseppe Maggiore, Valerio Paolucci, Francesco Esposito.

Il corso si svolgerà da mercoledì 21 novembre a martedì 18 dicembre 2018, con eventuale recupero ore entro venerdì 22 dicembre.

Il corso avrà una durata complessiva di 80 ore, articolate in venti incontri pomeridiani di 4 ore ciascuno. Ad eccezione della prima e dell’ultima settimana, le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì. Eventuali variazioni saranno comunicate ai partecipanti via mail o durante le lezioni.

Il corso sarà ospitato presso l’IIS Angioy di Carbonia (via Costituente, Carbonia).

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione, a coloro che avranno frequentato un minimo di 68 ore delle 80 previste dal workshop.

Il corso sarà aperto a tutte le persone di età compresa tra i 19 e 35 anni, residenti o domiciliate in uno dei comuni della provincia del Sud Sardegna (territori delle ex provincie di Carbonia Iglesias, Medio Campidano e Cagliari) o della Città Metropolitana di Cagliari, che abbiano già dimestichezza con il disegno, e, considerato che la parte pratica del corso si avvarrà principalmente di tecniche di animazione digitali, almeno in parte con il disegno digitale.

Nello specifico, è richiesta una conoscenza quantomeno di base di Adobe Photoshop (interfaccia, disegno, uso dei livelli, trasformazioni, ecc) e una certa dimestichezza con la tavoletta grafica.

Le candidate e i candidati dovranno spedire, entro e non oltre le ore 22.00 di venerdì 16 novembre 2018, una mail di presentazione all’indirizzo animazione.carbonia@gmail.com , allegando una lettera motivazionale e il proprio curriculum vitae. Nell’oggetto della mail dovranno essere indicate le diciture: “Nome e Cognome del Mittente” e “CANDIDATURA CORSO ANIM…AZIONE!”. A insindacabile giudizio dell’organizzazione del workshop verrà selezionato un gruppo di max 15 partecipanti. Ai candidati selezionati verrà inviata una mail entro domenica 18 novembre. La partecipazione al corso sarà del tutto gratuita ad eccezione di eventuale materiale didattico, il quale sarà a carico dei partecipanti.

Per informazioni sul workshop sarà possibile contattare il CSC Carbonia della Società Umanitaria, piazza Sergio Usai snc, Loc. Ex Miniera di Serbariu, 09013 Carbonia (SU) (tel. +39 0781 671527) oppure spedire una mail all’indirizzo animazione.carbonia@gmail.com , indicando nell’oggetto le diciture: “Nome e Cognome del Mittente” e “INFO CORSO ANIM…AZIONE!”.

