Il comune di Carbonia ha pubblicato la graduatoria provvisoria relativa al contributo annuale alle associazioni sportive per lo sviluppo e la diffusione delle loro attività.

Una misura di sostegno al mondo sportivo cittadino, prevista in base al vigente “Regolamento comunale per la concessione di contributi ed altri benefici economici in ambito sportivo”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 31 luglio 2018”.

«L’erogazione del contributo mira a incentivare l’attività delle società dilettantistiche operanti nell’ambito del territorio comunale affinché esse possano promuovere, incrementare e diffondere la pratica sportiva», ha detto il sindaco Paola Massidda.

«Si tratta di un giusto riconoscimento nei confronti delle associazioni di Carbonia, una cittadina che da sempre vanta una diffusa cultura sportiva, fondata su un gran numero di società che spesso si sono messe in luce a livello regionale raggiungendo risultati prestigiosi», ha aggiunto l’assessore dello Sport Valerio Piria.

