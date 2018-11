Il comune di Carbonia ha reso noto oggi il programma dei festeggiamenti per l’80° compleanno della città che si presenta ampio ed articolato e si coniuga con le numerose manifestazioni previste nell’ambito della festività religiosa del Natale.

«Un concentrato di iniziative culturali, artistiche, musicali e ludiche attraverso cui ripercorreremo la storia di Carbonia e dei suoi pionieri, con uno sguardo rivolto al presente, che si focalizza sul futuro di una città che vanta un immenso patrimonio, volano per lo sviluppo turistico-culturale dell’intero territorio», ha spiegato l’assessore della Cultura Sabrina Sabiu.

Di seguito pubblichiamo la locandina degli eventi inseriti nell’ambito del compleanno di Carbonia, tra cui spicca il ritorno in città, dopo ben 18 anni di assenza, della rassegna di cinema e fumetti “Nuvole parlanti”; l’inaugurazione del Master universitario di Alta Formazione in Architettura del Paesaggio; l’inaugurazione di un nuovo tratto del Cammino Minerario di Santa Barbara; la premiazione degli sportivi e degli studenti più meritevoli; la conferenza della Rotta Culturale Atrium (Architecture of Totalitarian Regimes of the XX Century in Europe’s Urban Memory); la mostra fotografica di “Campagna Amica” con racconti sulla “Carbonia agricola”; il concerto musicale della banda cittadina Vincenzo Bellini; le numerose mostre sull’architettura della città; i gemellaggi con le città minerarie di Oberhausen e Behren Lès Forbach; gli eventi dedicati allo show cooking in piazza Roma con la degustazione dei piatti tipici delle zone di provenienza dei primi minatori giunti in città.

I dettagli degli eventi verranno presentati mercoledì 5 dicembre, alle ore 10.30, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella sala riunioni della Torre Civica.

Condividi... 5 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments