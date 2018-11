Il comune di Carbonia sta consegnando gli avvisi di accertamento TARI 2016, distribuiti a domicilio dalla ditta “Gruppo La Nuova Posta”.

I contribuenti che, per vari motivi, non dovessero ricevere tale avviso a domicilio, potranno recarsi a ritirare la documentazione, a partire dalla data di giovedì 6 dicembre, presso la sede della società di distribuzione, sita in via Dalmazia 126 a Carbonia, nei seguenti giorni e orari di apertura:

• Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00;

• Sabato dalle 9.00 alle 13.00.

Gli operatori della ditta “Gruppo La Nuova Posta” non potranno ovviamente entrare nel merito del contenuto dell’avviso stesso, in particolare per quanto riguarda calcoli e pagamenti. Informazioni e chiarimenti per i quali sarà necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi nei seguenti giorni e orari: martedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00; giovedì dalle 10.00 alle 13.00.

Condividi... 5 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments