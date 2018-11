Il consigliere regionale Stefano Coinu (FI) ha presentato un ordine del giorno per garantire il futuro dell’Agenzia Forestas. «Pensiamo che il nuovo inquadramento all’interno del sistema regionale del personale dell’ente sia un grande passo avanti per i lavoratori ma non sufficiente a garantire il futuro dell’agenzia soprattutto in considerazione delle ulteriori funzioni e compiti che ad essa si vogliono attribuire. Questa proposta mira oltre a stabilizzare i lavoratori a tempo determinato anche e, soprattutto, a rinnovare la forza lavoro all’interno dei cantieri. Con lo sblocco del turnover il personale dell’Agenzia sarà rinnovato scongiurando la fine dell’agenzia a causa dell’anzianità del personale. Si ristabilirà così l’equilibrio tra territori concessi all’agenzia e la forza lavoro necessaria a garantire la valorizzazione degli stessi previsto originariamente nelle convenzioni. L’agenzia, infatti, non può e non deve perseguire fini assistenzialistici – conclude Stefano Coinu – ma deve rappresentare un volano per la valorizzazione ambientale e il conseguente sviluppo turistico dei territori».

