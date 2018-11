Il generale di divisione Giovanni Truglio ed il colonnello Luca Mennitti hanno incontrato i 20 giovani carabinieri che hanno iniziato il loro servizio nei giorni scorsi.

Questa mattina, presso la sala di rappresentanza del Comando Legione Carabinieri Sardegna (Cagliari, via Sonnino), il generale di divisione Giovanni Truglio, comandante della Legione, ed il colonnello Luca Mennitti (comandante del Comando provinciale dei carabinieri di Cagliari), hanno incontrato i 20 giovani carabinieri (tra cui una donna) che, provenienti dalle varie scuole allievi dell’Arma (per lo più di età compresa tra i 23 e i 28 anni e tutti provenienti da regioni diverse da questa), nei giorni scorsi hanno iniziato il loro servizio presso diverse stazioni dei carabinieri del Comando provinciale di Cagliari.

L’alimentazione di specie rientra in una manovra (del Comando Generale dell’Arma) di potenziamento operativo dei presidi territoriali per rinforzare quelli a maggior impegno nel controllo del territorio; in particolare il 50% circa dei neo giunti è impiegato presso le stazioni dei carabinieri dei maggiori centri della Città Metropolitana di Cagliari e la restante parte presso alcune stazioni del Sulcis Iglesiente, del Medio Campidano e del Sarrabus.

