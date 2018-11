In Serie C Silver l’Automek Calasetta supera il Basket Antonianum, in serie D Sulcispes e Scuola Basket Carbonia sconfitte a Sassari ed Alghero.

Bella vittoria sul Basket Antonianum Quartu, per l’Automek Calasetta, nella prima giornata di ritorno del campionato di Serie C Silver di basket maschile: 88 a 81. Con questi due punti, la squadra di Simone Frisolone è salita a quota 14 punti, al terzo posto (in condominio con la Ferrini Legnami Basket Quartu, sconfitta 83 a 86 dall’Esperia Cagliari), a quattro lunghezze dalla coppia Esperia-Basket Olbia.

Sabato 1 dicembre l’Automek giocherà ancora in casa, alle 18.00, contro la capolista Esperia.

Nel campionato di serie D, sconfitte per le due squadre sulcitane, Sulcispes Sant’Antioco e Scuola Basket Miners Carbonia, nell’ottava giornata del girone d’andata. Alla squadra di Paolo Massidda non è riuscita l’impresa sul campo della vice capolista Dinamo Basket 2000, a Sassari: 87 a 71 (primo tempo 45 a 40). I sulcitani hanno tenuto testa alla Dinamo per tre quarti di gara, arrivando al 30′ sul 61 a 55, ma hanno finito col cedere nell’ultimo quarto. La Scuola Basket Miners Carbonia, dopo la bella vittoria sul Sinnai Basket (giunto a Carbonia da imbattuto), ha ceduto con largo punteggio sul campo della Coral, ad Alghero: 103 a 84. La squadra di Marco Dessì, matricola, sta crescendo, ma pecca ancora in continuità.

Sabato 1 dicembre le due squadre sulcitane ospiteranno le prime due della classifica: alle 19.00, al PalaGiacomoCabras, la Sulcispes ospiterà la capolista Oratorio Elmas; la Scuola Basket Carbonia un’ora prima, alle 18.00, sarà in campo sul campo di via Deffenu contro la Dinamo Basket 2000.

