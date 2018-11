La cantina Mora&Memo, giovane realtà creata da Elisabetta Pala, lancia un concorso fotografico su Instagram dedicato alle prossime feste di Natale e come viverle al meglio se accompagnate da un bicchiere di vino Mora&Memo.

Da sempre simbolo di socialità e condivisione, il vino è al centro della festa: non c’è tavola, brindisi o momento in famiglia che non sia accompagnato da una bottiglia di vino. Mora&Memo invita gli utenti a fotografare e condividere questi attimi speciali, confermando di essere una cantina attenta alla comunicazione digitale e ai “wine lover” più giovani e social.

Il concorso, totalmente gratuito, inizia oggi e continuerà fino al 30 novembre su tutto il territorio nazionale. Gli scatti verranno selezionati dall’azienda e i primi tre classificati saranno proclamati il 1° dicembre sul profilo Instagram della cantina. Partecipare è semplice: basta avere compiuto 18 anni, possedere un account sul celebre social media e pubblicare sul proprio profilo una foto a tema natalizio che raffiguri anche una delle bottiglie dei vini dell’azienda, con l’hashtag #moraememochristmas e il tag alla pagina @moraememo.

Le foto dovranno raffigurare una delle quattro etichette Mora&Memo immersa nell’atmosfera natalizia: abbinata ad un piatto tipico del periodo, accanto a una decorazione o in un momento di festa con gli amici o i parenti. Gli utenti hanno massima libertà nell’interpretare il Natale e il suo significato.

Le immagini più belle verranno condivise sul profilo Instagram della cantina, mantre una gallery sarà pubblicata sulla loro pagina Facebook.

Il vincitore del primo premio si aggiudicherà un viaggio in Sardegna e la partecipazione alla cena gourmet da Cucina.Eat a Cagliari il 6 dicembre, durante la quale lo chef preparerà dei finger food in abbinamento ai vini Mora&Memo, oltre che una bottiglia di doppio magnum in edizione limitata.

Una bottiglia di magnum e la cena da Cucina.Eat anche per il secondo classificato, mentre il terzo finalista vincerà una campionatura omaggio delle quattro etichette Mora&Memo.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments