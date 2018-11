La Giunta comunale di Teulada ha approvato il Bonus Bebè e il Bonus Badante 2018.

Nell’ultima riunione, la Giunta comunale di Teulada ha approvato due iniziative di carattere sociale finanziate con le risorse comunali dell’ex legge 104/90 (fondi ai comuni con servitù militari).

La prima, il Bonus Bebè, consiste in un contributo di 500 euro per le coppie che hanno avuto o che avranno un figlio nell’arco del 2018.

La seconda, il Bonus Badante 2018, è un’integrazione agli interventi socio-assistenziali comunali attualmente in essere per il sostegno economico alle famiglie già in carico ai servizi sociali e sanitari con anziani e disabili gravemente non autosufficienti che necessitano di un’assistenza continuativa con assistente familiare (care giver) o operatore socio sanitario con mansioni di cura della persona disabile.

«Entrambe le iniziative sono valide per il 2018 – spiega il sindaco Daniele Serra, in un post pubblicato su facebook – ma si sta valutando la possibilità di rifinanziarle anche in futuro. A breve gli uffici provvederanno ad avviare le procedure per l’erogazione dei benefici e sono già a disposizione per i chiarimenti necessari.»

