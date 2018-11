La Monteponi perde ancora e la società è pronta a tornare sul mercato per mettere a disposizione di Andrea Marongiu un organico competitivo per la salvezza.

Pubblicato da Giampaolo Cirronis su Domenica 11 novembre 2018

E’ stato un debutto amaro quello di Andrea Marongiu sulla panchina della Monteponi. Ha diretto il primo allenamento martedì scorso ed oggi ha guidato la squadra dalla panchina nella partita casalinga con l’Orrolese. Sapeva che l’Orrolese sarebbe stato un avversario ostico, reduce da una serie positiva, ma sicuramente non si sarebbe mai aspettato una partita dall’andamento tanto sofferto ed una sconfitta tanto netta (è la settima della squadra in nove giornate di campionato, la quarta su quattro partite disputate in casa).

Classifica alla mano, la strada verso la salvezza per la Monteponi appare come una vera e propria montagna da scalare, con un organico assolutamente inadeguato. La Monteponi è oggi una squadra sbagliata, frutto di un mercato estivo sbagliato. Lo ha capito anche la società guidata dal presidente Giorgio Ciccu che è pronta a tornare sul mercato e spera di poter arrivare all’apertura del mercato di riparazione autunnale, in una posizione di classifica ancora rimediabile. Il calendario, purtroppo, non è favorevole, perché nelle prossime due giornate prevede il derby di Carbonia e l’impegno casalingo con la San Marco Assemini ’80, una delle seconde e la prima in classifica.

Al termine della partita persa questo pomeriggio con l’Orrolese, abbiamo intervistato il nuovo tecnico rossoblu Andrea Marongiu. Alleghiamo l’intervista e l’album fotografico completo della partita.

