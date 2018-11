La San Marco espugna Arborea e porta a 4 punti il vantaggio su Carbonia e La Palma, bloccate sul pari in trasferta. Il Villamassargia vince a Selargius, perdono Monteponi e Carloforte.

La San Marco Assemini ’80 ha espugnato il temibile campo dell’Arborea, rimontando lo svantaggio iniziale, ed ha raddoppiato il margine di vantaggio, da 2 a 4 punti, sulle più immediate inseguitrici, Carbonia e La Palma Monte Urpinu, bloccate sul pari, rispettivamente sui campi di Andromeda e Sant’Elena Quartu. Il Carbonia a Siurgus Donigala s’è portato in vantaggio con Nicola Lazzaro ed è stato raggiunto sul pari nella ripresa. Per i biancoblu di Fabio Piras è il quarto pareggio in nove partite (con cinque vittorie). La partita tra Sant’Elena e La Palma Monte Urpinu, invece, è terminata senza goal.

Uno dei motivi di maggiore interesse della giornata era il debutto di Andrea Marongiu sulla panchina della Monteponi. Contro l’Orrolese è sembrato di rivedere la stessa trama delle partite precedenti, con una squadra impaurita, inconsistente in fase di costruzione del gioco a centrocampo, quasi inesistente in attacco anche per la mancanza di rifornimenti e a tratti imbarazzante in difesa. L’Orrolese ha realizzato tre goal con il brasiliano Rodrigo Nascimento Carvalho, bravo ad approfittare di tre grossolani errori della difesa rossoblu ed ha sofferto pochissimo, regalando il goal dell’1 a 1 alla Monteponi con un clamoroso autogoal, ma tornando in vantaggio sull’azione successiva, grazie ad un incredibile pasticcio della difesa della Monteponi.

La sconfitta, la settima in nove partite, la quarta su quattro partite disputate in casa, ha allungato il ritardo sulla zona salvezza matematica a 7 lunghezze ed il compito che attende Andrea Marongiu da oggi in avanti è durissimo, considerato che domenica prossima il calendario propone il derby di Carbonia e sette giorni dopo la trasferta sul campo della capolista San Marco Assemini ’80, in attesa della riapertura del mercato autunnale che vedrà sicuramente la società rossoblu impegnata a rinforzare un organico rivelatosi inadeguato in tutti i reparti.

La giornata ha confermato la crescita del Villamassargia, impostosi a Selargius con un goal di Andrea Renzo Iesu, il terzo personale. La terza vittoria consecutiva ha portato il Villamassargia all’8° posto a quota 12 punti, a 2 punti dal 4° posto, con una partita da recuperare.

Pesante sconfitta per il Carloforte a Villasor, 0 a 4, la seconda in tre partite della gestione di Massimo Comparetti. Sugli altri campi, il Gonnosfanadiga è tornato alla vittoria contro l’Idolo, 3 a 1, ed il Seulo 2010 ha avuto la meglio sul Vecchio Borgo Sant’Elia, per 1 a 0.

Nel girone B del campionato di Prima categoria, larghe e convincenti vittorie delle due capolista Fermassenti e Cortoghiana, vittoriose rispettivamente per 4 a 1 sul Circolo Ricreativo Arborea (per la squadra di Roberto Concas si tratta della settima vittoria consecutiva) e per 3 a 0 sul Sadali. Ora conducono con tre punti di vantaggio sulla coppia formata dalla Villacidrese (bloccata sull’1 a 1 dall’Atletico Villaperuccio) e Gioventù Sportiva Samassi, impostasi per 2 a 0 sul Gergei.

E’ terminato in parità, 1 a 1, il derby tra Atletico Narcao e Isola di Sant’Antioco. Sugli altri campi, vittoria dal punteggio tennistico, 6 a 0, per la Libertas Barumini sulla Tharros; vittorie di misura con l’identico punteggio di 3 a 2 per la Freccia Parte Montis sull’Atletico Sanluri e per il Seui Arcueri sul Villanovafranca, e della Virtus Villamar sul campo dell’Oristanese, per 1 a 0.

