La Sulcispes vince anche il recupero con il Sinnai e balza al secondo posto in classifica.

La Sulcispes ha vinto anche il recupero casalingo con il Sinnai Basket (alla seconda sconfitta in 4 giorni nel Sulcis dopo quella di Carbonia e dopo 5 vittorie consecutive): 77 a 71 (primo tempo 41 a 34). Per la squadra di Paolo Massidda è la quarta vittoria consecutiva.

La Sulcispes, scesa in campo senza Aralossi, ha condotto il risultato già nel primo quarto, concluso sul 22 a 17. I biancoblu hanno spinto sull’acceleratore, chiudendo il primo tempo avanti di 7 lunghezze (41 a 34) e sono riusciti a respingere il tentativo di rientrare in partita fatto dal Sinnai che ha chiuso il terzo quarto a 3 soli punti di distanza: 61 a 58.

Nell’ultimo quarto la Sulcispes ha sofferto il ritorno del Sinnai che è stato anche in vantaggio ma ha saputo reagire e poi ha gestito con sicurezza il margine di vantaggio ed ha chiuso sul 77 a 71.

“Abbiamo approcciato davvero benissimo la gara – ha commentato Paolo Massidda – sapevamo di incontrare un avversario davvero forte dal punto di vista atletico e tecnico, quindi ho raccomandato ai nostri ragazzi di trovare la giusta concentrazione pre-gara, e devo dire che ci sono riusciti davvero bene. Certamente a pallacanestro non si gioca da soli, quindi abbiamo sùbito il loro ritorno in maniera massiccia, e questo ci ha messo in tensione e creato qualche giusta preoccupazione, in quanto sia Carrucciu (28 punti), che Piras, hanno trovato delle soluzioni offensive, caricandosi sulle spalle il Sinnai e portandolo a ridosso e poi anche per una volta in vantaggio. Devo dire a nostro favore che siamo stati davvero bravi a non crollare – ha aggiunto Paolo Massidda -, perché dopo un ritorno cosi massiccio, penso che qualsiasi altra squadra sarebbe crollata, invece noi no, siamo rimasti uniti e abbiamo pian piano trovato lucidità e soluzioni, acquistando fiducia e sacrificandoci tutti in difesa, ed è proprio lì che abbiamo portato a casa il risultato. Quest’anno siamo davvero un bellissimo gruppo, e non potrebbe essere diversamente, perché certi risultati si ottengono solo se c’è un bellissimo spogliatoio, quindi complimenti ai miei ragazzi per quello che hanno fatto e un grazie a chi ci ha sostenuti perché sono stati il sesto uomo in campo”.”Per domenica ci aspetta un match difficile contro una compagine neo promossa e allenata da coach Rotondo, infatti non vedo l’ora di rivederlo ed abbracciarlo, ricordando a tutti che lo stesso è stato il capitano della Dinamo Sassari Banco di Sardegna, quindi ci attende una gara difficile, ma so chi alleno – ha concluso Paolo Massidda – e so che i ragazzi comunque faranno di tutto per vendere cara la pelle

Sulcispes – Sinnai 77 a 71Punteggi parziali: 22 a 17, 19 a 17, 20 a 24, 16 a 13.

Punteggi progressivi: 22 a 17, 41 a 37, 61 a 58, 77 a 71.

Sulcispes: Casula 22, Pistori, Rasset 25, Pintus 6, Quartu 2, Basciu, Ingrande, Cuccu 9, Cavassa 13, All Massidda.

Sinnai Basket: Piras 18, Olla 2, Lai 4, Melis 2, Carrucciu 28, Farci, Piludu 8, Orrù 4, Paddeo, Mattana. All. Atella.

