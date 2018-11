L’assessore del Lavoro ha convocato le segreterie territoriali FIOM-FSM-UILM e CUB del Sulcis Iglesiente in merito alla scadenza delle mobilità in deroga.

L’assessore regionale del Lavoro, Virginia Mura, ha convocato oggi le segreterie territoriali FIOM-FSM-UILM e CUB del Sulcis Iglesiente, per mercoledì 14 novembre, alle 10.00, all’8° piano della sede dell’assessorato regionale del Lavoro, in via San Simone 60, a Cagliari. L’incontro era stato chiesto lo scorso 8 novembre, con carattere d’urgenza, per discutere delle problematiche relative alla scadenza delle mobilità in deroga che interessano il bacino dell’area di crisi complessa del Sulcis, anche in considerazione dell’incontro che è stato convocato al ministero dello Sviluppo economico per la giornata di giovedì 15 novembre 2018.

