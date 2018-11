L’associazione “Noi Sardi” manifesterà a Roma mercoledì 7 novembre, davanti al Quirinale, per dire ancora una volta “Basta bombe sarde ad Arabia Saudita“, con richiesta di intervenire al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

«Lo Stato Italiano è complice nel massacro del Popolo Civile Yemenita, con produzione ed esportazione all’Arabia Saudita delle Bombe Sarde RWM di Domusnovas – denuncia “Noi Sardi” -, caro presidente Mattarella, Noi Sardi, Donne e Uomini del Popolo Sardo, ci sentiamo obbligati a non stare indifferenti davanti ai crimini e massacro di gente inerme, donne e bambini yemeniti, causato anche dalla fornitura all’Arabia Saudita (Paese in guerra contro lo Yemen) delle micidiali bombe prodotte in Sardegna, a Domusnovas. Il Lavoro deve dare Vita non Morte.»

