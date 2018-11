L’Ufficio Centrale Rapporti con il Cittadino della Presidenza della Regione, attraverso il suo Centro Eurodesk, ha organizzato per giovedì 8 novembre una giornata di formazione dedicata al settore Gioventù.

L’Ufficio Centrale Rapporti con il Cittadino della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, attraverso il suo Centro Eurodesk, ha organizzato per giovedì 8 Novembre 2018 una giornata di formazione dedicata al settore Gioventù, in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i Giovani e la rete nazionale italiana Eurodesk.

Scopo della giornata informativa, che si svolgerà presso la Sala Biblioteca Regionale (Viale Trieste, 137 – Cagliari), è focalizzarsi su:

• aspetti principali dei programmi dell’UE per la mobilità internazionale dei giovani per l’apprendimento nell’ambito dell’educazione non formale

• opportunità di mobilità internazionale dei giovani e modalità di partecipazione

• criteri qualitativi ed elementi utili alla progettazione

Il seminario è rivolto a:

• rappresentanti di enti/organizzazioni/gruppi, animatori, formatori, operatori nel settore dell’educazione non formale

• aggregazioni giovanili, organi di rappresentanza giovanile ed associazioni, rappresentanti di istituti scolastici

• operatori di servizi di informazione, formazione e orientamento nel territorio, organizzazioni pubbliche o private

La partecipazione è libera e gratuita, sino ad esaurimento posti.

