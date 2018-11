Lunedì 12 novembre scadono i termini per la presentazione delle domande per segretario e scrutatore nelle elezioni dei comitato di quartiere di Carbonia, in programma domenica 18 novembre, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Possono presentare le domande gli elettori e le elettrici del comune di Carbonia.

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento comunale dei Comitati di quartiere, i segretari e gli scrutatori volontari sono nominati dalla commissione elettorale comunale.

La Commissione, fra le domande regolarmente presentate, sceglie un segretario e due scrutatori per ogni seggio elettorale.

L’attività di segretario e scrutatore, ai sensi dell’articolo suddetto, non dà diritto né ad emolumenti, né a rimborsi spesa.

I moduli di domanda sono reperibili presso il sito web del comune di Carbonia nella sezione “Elezioni” – sottosezione – Elezioni dei Comitati di Quartiere”, presso l’Ufficio elettorale e le sedi delle ex circoscrizioni di Cortoghiana e di Bacu Abis.



