Lunedì, a Carbonia, incontro sull’obbligo della fatturazione elettronica per le imprese e i professionisti dal 1° gennaio 2019.

Tra meno di 60 giorni scatterà in Italia l’obbligatorietà della fatturazione elettronica per imprese private e professionisti. Il nuovo sistema, già in vigore nella Pubblica Amministrazione, dal 1° gennaio 2019 sostituirà la vecchia fattura cartacea anche per decine di imprese e professionisti che operano nel territorio comunale. La fattura elettronica è stata introdotta con la legge finanziaria 2008, che prevede un quadro normativo e tecnologico adeguato a gestire in maniera elettronica tutto il sistema di fatturazione e controllo fiscale.

Per spiegare esattamente in cosa consiste questo nuovo sistema digitale di fatturazione, lunedì 12 novembre, alle ore 15.30, nella sala polifunzionale di piazza Roma si svolgerà un incontro organizzato da Confartigianato Imprese Sud Sardegna con la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Carbonia, che sarà rappresentata dall’assessore delle Attività produttive e dell’Innovazione tecnologica Mauro Manca. «La novità della fatturazione elettronica è un’opportunità per i nostri operatori economici, che potranno velocizzare i tempi nell’emissione dei documenti contabili, risparmiando nel contempo sui costi di stampa, spedizione e conservazione», ha detto il sindaco Paola Massidda.

«Imprese private e professionisti dovranno però farsi trovare preparati alla nuova sfida. L’incontro organizzato da Confartigianato Imprese Sud Sardegna risponde proprio a questo obiettivo: sostenere imprese e professionisti in vista di un cambiamento operativo che avrà riverberi sulle attività delle nostre aziende. Verranno spiegate le novità che riguardano il ciclo attivo e il ciclo passivo della fatturazione, il Sistema di Interscambio (SdI), il sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate attraverso il quale transitano le fatture elettroniche in formato XML, e le regole di funzionamento e di accreditamento previste», ha precisato l’assessore delle Attività produttive e dell’Innovazione tecnologica Mauro Manca.

