Martedì mattina, nella Sala Consiglio della Fiera Internazionale della Sardegna, verrà presentata l’ottava edizione del Festival di Scirarindi.

Martedì 27 novembre alle ore 11.00, nella Sala Consiglio della Fiera Internazionale della Sardegna a Cagliari, verrà presentata l’ottava edizione del Festival di Scirarindi. Il programma verrà illustrato da Giovannella Dall’Ara, responsabile dell’organizzazione e direttrice artistica della manifestazione, con le novità e gli ospiti speciali di questa edizione che anche quest’anno vede il Patrocinio gratuito del Comune e della città Metropolitana di Cagliari, e della Regione Sardegna.

Il festival indipendente dedicato al benessere, al buon vivere e ai temi della sostenibilità in Sardegna, ritorna con un programma ricco di appuntamenti nel primo weekend di dicembre, come sempre alla Fiera di Cagliari. Come ogni anno propone informazione, formazione, approfondimento, gioco, apprendimento e animazione insieme a tanti ospiti speciali. Forte degli oltre 16mila visitatori della scorsa edizione riparte con un percorso ancora più fitto ed articolato nel format vincente suddiviso nelle consuete nove aree tematiche che si svilupperanno nei diecimila metri quadri di esposizione tra oltre 200 eventi, tra incontri, laboratori, cooking show, degustazioni, atelier creativi, lezioni dimostrative, consulenze e esposizioni delle realtà e delle aziende locali in arrivo da tutta l’isola, dall’artigianato al cibo, e poi ambiente e bioedilizia, ecoturismo, economia etica e partecipazione, alimentazione, compranaturale, salute e benessere, vita interiore, spazio bambini e spazio animali.

Condividi... 4 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments