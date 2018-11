Nuova pesante sconfitta per la VBA/Olimpia Sant’Antioco, ieri pomeriggio, a Fiumicino, contro l’Isolasacra: 3 a 0 (25 a 10, 25 a 13, 25 a 21).

Nuova pesante sconfitta per la VBA/Olimpia Sant’Antioco, ieri pomeriggio. a Fiumicino. L’Isolasacra s’è imposta, come da pronostico, con un netto 3 a 0 e parziali che spiegano chiaramente come non ci sia mai stata storia: 25 a 10, 25 a 13, 25 a 21. Impresa della Pol. Sarroch, in grande crescita, impostasi con un rotondo 3 a 1 sull’imbattuta capolista Volley Club Orte (25 a 23, 25 a 18, 22 a 25, 25 a 18) ed ora quarta in classifica con 8 punti, a quattro punti dalla neocapolista solitaria Istituto Estetico di Sabaudia e ad uno solo dalla coppia formata da Volley Club Orte e Lazio Pal. Castello.

La Pallavolo Olbia ha conquistato la prima vittoria, 3 a 1 sull’Anguillara (25 a 21, 16 a 25, 25 a 22, 25 a 19), mentre il Cus Cagliari Sandalyon ha perso 3 a 1 sul campo dell’Armundia Virtus Roma (25 a 18, 15 a 25, 25 a 22, 25 a 16).

Sabato prossimo, 10 novembre, alle 15.00, la VBA/Olimpia Sant’Antioco ospiterà la capolista Istituto Estetico Sabaudia.

