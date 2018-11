Nuova trasferta proibitiva, questo pomeriggio (inizio ore 16.00), per la VBA/Olimpia Sant’Antioco, sul campo della Pol. Roma 7 Volley, nella sesta giornata del girone F del campionato di serie B1 di volley maschile. La squadra di Mario Della Pia, ultima in classifica ancora a zero punti, finora non è riuscita a conquistare neppure un set, segnale evidente di una debolezza d’organico per la categoria.

Tra le altre tre squadre sarde del girone, quella che si sta mettendo maggiormente in evidenza è la Pol. Sarroch che, dopo la delusione per la mancata promozione della passata stagione, sta ritrovando le giuste motivazioni ed attualmente occupa la settima posizione in classifica, con 8 punti, frutto di tre vittorie e due sconfitte (la prima subita con la capolista Istituto Estetico Sabaudia, la seconda la scorsa settimana sul campo della Lazio Pal. G Castello). Questo pomeriggio (inizio ore 15.00) ospita l’Anguillara.

Il Cus Cagliari Sandalyon, quart’ultimo con 5 punti, gioca domani, alle 18.00, il derby sul campo della Pallavolo Olbia (penultima a pari punti con il Volley Roma, con 3 punti).

Condividi... 1 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments