Oggi, nelle campagne di Osidda (NU), in località “Sa Raighina”, sono stati individuati e quindi abbattuti 23 maiali di ignota proprietà, non registrati all’anagrafe suina e quindi mai sottoposti ai controlli sanitari. Gli animali sono stati ritrovati all’interno di una tenuta privata e non erano di proprietà del titolare del fondo.

Ne dà comunicazione L’Unità di Progetto (UdP) per l’eradicazione della Peste suina africana (PSA) in Sardegna.

Il monitoraggio costante del territorio e la collaborazione dei cittadini, stanno permettendo alle squadre dell’UdP di intervenire tempestivamente appena vengono individuate situazioni di sospetta illegalità. Al contempo, le operazioni di controllo nelle aziende e di verifica della regolarità degli allevamenti vengono assicurate in tutti i territori dell’Isola, con particolare attenzione per quelle aree della Sardegna dove la pratica illegale del pascolo brado dei suini continua a contribuire alla diffusione del virus della PSA. Le attività di oggi, coordinate dall’UdP in stretta collaborazione con Prefettura e Questura di Nuoro, hanno visto impegnati i veterinari dell’ATS e dell’Istituto zooprofilattico sperimentale, gli uomini del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ed il personale dell’Agenzia Forestas.

