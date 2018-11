Oscar Cherchi (Forza Italia): «Il mancato pagamento delle misure del piano di sviluppo rurale sta penalizzando il settore agricolo».

«Il mancato pagamento delle misure del piano di sviluppo rurale sta penalizzando il settore agricolo. Sono troppe le imprese dell’universo agrozootecnico isolano che non hanno percepito i contributi legati al programma.»

Lo denuncia il consigliere regionale di Forza Italia Oscar Cherchi, che ha presentato una mozione urgente per invocare «tutte le azioni affinché gli uffici regionali possano erogare i fondi dovuti evitando la perdita dei finanziamenti comunitari. Procedendo di questo passo, si rischia di accentuare l’emarginazione dell’agricoltura nel contesto dell’economia regionale accumulando un pericoloso ritardo nella distribuzione dei fondi europei, che, se non utilizzati in tempo utile, andranno definitivamente persi e rinviando l’erogazione dei finanziamenti promessi per le emergenze che attanagliano il settore agrozootecnico della Sardegna».

«Il blocco pare ormai aver frenato la corresponsione dei compensi relativi all’intervento sulla “Produzione integrata”, una sottomisura che incentiva l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti attraverso il rispetto dei Disciplinari di Produzione Integrata che favoriscono la riduzione di tali prodotti contribuendo in modo significativo alla conservazione della biodiversità e al miglioramento della risorsa idrica – aggiunge Oscar Cherchi – con diverse domande ancora da istruire in tutta la Sardegna.»

«Le risorse messe in campo per interventi diretti alle aziende agricole (colpite dalle calamità naturali del 2017 e rientranti nel pacchetto finanziario messo a disposizione da Regione e Governo) per un ammontare totale di 45 milioni sono ancora al palo – conclude Oscar Cherchi – in attesa della pubblicazione delle modalità di accesso attraverso le domande. Queste lungaggini sono intollerabili e diventano una zavorra insopportabile per gli operatori.»

