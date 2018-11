Per il 18 novembre, giornata mondiale del diabete, la Consulta comunale Anziani di Iglesias e l’Associazione Diabete Iglesias Carbonia, hanno organizzato la Passeggiata della salute. La passeggiata, non competitiva, si snoderà nelle vie del centro storico di Iglesias per un tragitto di circa 4 chilometri.

Il raduno dei partecipanti è previsto alle ore 9,30 in Piazza Municipio e prima della partenza sarà possibile effettuare il test della glicemia con infermieri volontari.

Si prevede la partecipazione di qualche centinaio di persone fra ragazzi, adulti e anziani e ai partecipanti sarà distribuita gratuitamente una maglietta dell’evento e una bottiglietta d’acqua.

Saranno presenti, il Sindaco, la Giunta, i consiglieri comunali, dirigenti dell’ASSL di Carbonia, dirigenti delle organizzazioni sindacali dei pensionati CGIL-CISL-UIL e numerose associazioni di volontariato, sportive, culturali, musici e sbandieratori dei quartieri medievali.

Gli atleti iglesienti, Nicola Trentin campione olimpionico di salto in lungo e Carlo Chitti campione italiano velocista, saranno i testimonial dell’evento.

L’iniziativa, unica in Sardegna nel suo genere, ha lo scopo di richiamare l’attenzione sulle cause e sulle gravi complicazioni di questa subdola malattia.

Soprattutto, si vuole sensibilizzare le persone anziane, quelle più colpite dal diabete mellito tipo 2, a riflettere sui principali fattori di rischio comportamentali e sui benefici della prevenzione come l’attività fisica e la corretta alimentazione.

Il 92% delle persone affette da diabete ha il diabete mellito tipo 2 e il 60% sono ultrasessantacinquenni.

La Sardegna, assieme alla Finlandia, ha la più alta incidenza al mondo di persone affette da diabete e il trend d’incremento in Sardegna è di circa sei volte superiore al dato nazionale. Le stime elaborate all’anno 2016 dicono che in Sardegna ci sono oltre 110.000 casi di diabete e il tasso maggiore di persone affette da diabete è nel Sulcis Iglesiente con ben 10.084 casi. Si prevede che entro il 2030 queste cifre raddoppieranno se non si adotteranno misure valide d’informazione e di prevenzione.

Con una semplice e banale camminata di un’ora, per tre giorni la settimana, e a costo zero, si possono ottenere significativi benefici contro diabete, sovrappeso, ipertensione e stress.

