Piano Sulcis: interventi per 436,8 milioni di euro da capitali privati e per 805,2 milioni di euro da capitale pubblico con un’occupazione di oltre 4.500 unità.

Il rapporto in corso di pubblicazione sullo stato di attuazione del Piano Sulcis al 31 ottobre 2018, comprensivo degli investimenti con capitali privati e delle stime sull’occupazione, mette in evidenza i seguenti punti: il complesso degli interventi monitorati ammonta a 1.243 milioni di euro di cui 805,2 milioni di euro provengono dal bilancio pubblico e 436,8 milioni di euro da capitali privati; l’occupazione associata agli interventi, una volta conclusi, è stimata per significativo difetto in circa 4.500 unità oltre l’occupazione di cantiere valutata per difetto in circa 860 unità.

Gli interventi sono classificati in investimenti imprese, zona franca urbana, scuola e ricerca tecnologica, infrastrutture e bonifiche e risanamento ambientale. Gli investimenti delle imprese già contrattualizzati o positivamente istruiti, ammontano a 415,9 milioni di euro, sostenuti con 51,4 milioni di euro di contributi a fondo perduto e 186,5 milioni di euro di finanziamento da rimborsare. L’impatto occupazionale complessivo sul territorio è stimato in circa 3.740 unità come somma di occupazione diretta, contrattisti e indotta. La Zona Franca Urbana coinvolge 4.375 piccole imprese e concede sconti fiscali e contributivi pari a 124,9 milioni di euro di cui già fruiti di 60,01 milioni di euro. Il totale degli investimenti in bonifiche e risanamento ambientale è di 410,2 milioni di euro di cui capitale pubblico 166,4 milioni di euro, capitali privati 243,8 milioni di euro; l’occupazione dei cantieri è stimata in 426 unità. Gli ulteriori interventi riguardano scuola e ricerca tecnologica (investimenti in corso 70,4 milioni di euro) e le Infrastrutture (213,5 milioni di euro).

Il rapporto inoltre analizza distintamente i programmi destinati all’obiettivo di salvaguardia del comparto metallurgico e all’obiettivo di innovazione e diversificazione. Un terzo gruppo di programmi non è ascrivibile a una sola finalità; rientrano in questo gruppo tutte le bonifiche e alcune infrastrutture.

Salvaguardia del comparto metallurgico. Sono finalizzati a questo obiettivo i contratti di sviluppo Eurallumina e Sider Alloys con investimenti per complessivi 294,9 milioni di euro incentivati con contributi a fondo perduto di 14,9 milioni di euro e con un finanziamento da rimborsare di 151,4 milioni di euro. Ai Contratti di sviluppo è associata un’occupazione complessiva (diretta, contrattisti e indotta) stimata in circa 2.690 unità. A un impegno relativamente contenuto di risorse pubbliche corrisponde un notevole beneficio per l’economia del territorio e per l’occupazione.

Innovazione e diversificazione. Sono finalizzati a questo obiettivo gli investimenti delle imprese (escluse Eurallumina e Sider Alloys), per scuola e ricerca tecnologica, gli investimenti in infrastrutture per porti (escluso Portovesme), l’interconnessione dei bacini funzionale soprattutto all’agricoltura, le opere per la valorizzazione dei luoghi e per gli insediamenti produttivi, la ZFU destinata alle piccole e micro imprese. Le risorse pubbliche impegnate in questa parte del Piano sono pari a 379,1 milioni di euro corrispondenti al 47% del totale dei fondi pubblici assegnati al Piano; rappresentano l’impegno più consistente. Questo è un dato molto significativo in relazione alla valutazione qualitativa del Piano. Sui bandi emessi a partire dal 2016, le imprese hanno presentato 226 proposte di investimento (97 riguardano il turismo e 24 l’agroalimentare) sino a 800mila euro di cui 88 istruite con merito positivo, per altre la valutazione è in corso; 19 proposte per investimenti compresi fra 1,5 e 20 milioni di euro di cui nove (sei nel ricettivo turistico) già esaminati positivamente; si aggiungono due Contratti di filiera agroalimentare (investimenti per 14 milioni di euro, approvati) e un contratto di sviluppo (bioedilizia, 24,8 milioni di euro, approvato). Sotto la voce altri investimenti sono classificati gli interventi di bonifica e risanamento ambientale, la viabilità, il dragaggio del porto industriale di Portovesme e altri interventi minori. Questi interventi con un impegno di risorse pubbliche di 259,8 milioni di euro corrispondenti al 32,3 per cento del totale.

Il Coordinamento del Piano si è occupato di altre attività rilevanti per lo sviluppo del territorio, sebbene non comportino impegni finanziari. Fra questi si richiama la delimitazione della zona franca doganale a Portovesme, approvata dalla Giunta regionale e la riforma del Parco Geominerario con la fine del lungo commissariamento dello stesso Parco che solo nel 2015 il PGM è stato autorizzato a esporre il logo UNESCO.

Circa l’avanzamento finanziario, indicativo del progresso dei programmi, si rileva che le risorse impegnate, cioè vincolate con obbligazioni giuridiche tramite contratti o altri strumenti, ammontano a euro 658.546.190, pari all’81,8 per cento delle risorse disponibili; le somme liquidate ammontano a euro 139.220.850, pari al 21,1 per cento delle risorse impegnate. La performance degli impegni è buona se si tiene conto del ritardato avvio di una parte consistente dei programmi e del fatto che taluni rilevanti programmi previsti nel Piano Sulcis sono stati finanziati anche a significativa distanza temporale dalla sottoscrizione dello stesso Piano. E’ invece in notevole ritardo l’andamento dei pagamenti: questo è il dato più critico soprattutto per le infrastrutture e le autorizzazioni. Le cause sono ascrivibili alla complessità e complicazione dei procedimenti autorizzativi e a persistenti problemi organizzativi. Su queste cause, peraltro ampiamente conosciute, occorre intervenire.

Salvatore Cherchi

Coordinatore regionale per l’attuazione del Piano Sulcis

