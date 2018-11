Pietro Fois (Riformatori sardi): «Anche noi al momento giusto diremo la nostra sul candidato alla presidenza e gli assessorati».

Nel dibattito sulla scelta del candidato alla carica di governatore della nascente coalizione di centrodestra per le elezioni regionali del febbraio 2019, si inseriscono anche i Riformatori sardi.

«Bene l’impegno profuso in Sardegna dalla Lega – scrive in una breve nota il coordinatore regionale del partito Pietro Fois -, anche noi al momento giusto diremo la nostra sul candidato alla presidenza e gli assessorati (sanità compresa), abbiamo donne, uomini e competenze, ma non intendiamo comunque “prenotare” deleghe che dovranno essere il frutto di un confronto tra le forze appartenenti alla coalizione. Suggerisco di rimandare gli equilibri dell’esecutivo (Presidente escluso) a dopo il voto di febbraio – conclude Pietro Fois -, per garantire la giusta rappresentanza in Giunta legata al consenso e reale apporto espresso da ogni singola forza politica.»

