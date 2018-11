Prende il via il 5 novembre, a Sant’Anna Arresi e Teulada, il progetto #identitavirtuale.

Come difendere i nostri figli nell’era dei social media e degli smartphone, piena di opportunità ma anche di pericoli? Il numero di ragazzi che possiedono un profilo social e necessitano di interventi educativi è elevatissimo, e sempre maggiore è la frequenza delle condotte on line a rischio.

Le amministrazioni comunali di Sant’Anna Arresi e Teulada si sono dimostrate molto sensibili a questo tema e, grazie al loro contributo, l’Istituto comprensivo «Taddeo Cossu» organizza quest’anno non solo laboratori destinati agli alunni e ai docenti, ma anche un percorso formativo per i genitori, per favorire la nascita di una rete di «genitori digitali».

Lunedì 5 novembre 2018, alle 15.30, presso la sala consiliare del Comune di Sant’Anna Arresi, si terrà un incontro introduttivo, aperto alla partecipazione di genitori e insegnanti di Teulada e Sant’Anna Arresi, per presentare il progetto #Identità virtuale – Quello che posti dice chi sei – Come usare il web in modo sicuro e contrastare il cyberbullismo.

Il progetto sarà condotto da Luca Pisano, psicoterapeuta e direttore del master in criminologia IFOS. «Se le principali agenzie formative (scuola e famiglia) non ci aiutano a comprendere che cosa siano l’identità virtuale e la realtà virtuale – spiega Pisano – sarà sempre più difficile presidiare la normalità dalle infiltrazioni della devianza e della criminalità che talvolta si presentano nel web nelle forme del cyberbullismo e della diffamazione».

Il progetto #identitavirtuale prevede:

laboratori didattici per la prevenzione delle condotte online a rischio, rivolti agli alunni della Scuola primaria e della Scuola secondaria di I grado

un corso di formazione rivolto ai genitori di Sant’Anna Arresi e Teulada, con l’obiettivo di costruire una rete di «genitori digitali» che si adoperino per monitorare il comportamento online dei propri figli e prevenire le condotte a rischio

due giornate di formazione per gli insegnanti (e assistenti sociali, pedagogisti, educatori)

due incontri per l’organizzazione di un Comitato digitale scolastico, che avrà lo scopo di individuare strategie educative per favorire l’uso sicuro delle nuove tecnologie

un convegno finale.

