Prendono il via mercoledì 14 novembre la 56ª Coppa Santa Barbara Trofeo Aldo Carboni e la 28ª Coppa Capodanno.

Prende il via mercoledì 14 novembre la 56ª edizione della Coppa Santa Barbara Trofeo Aldo Carboni, riservate alle squadre della categoria allievi. Le squadre iscritte sono 9, suddivise in 3 gironi eliminatori:

Girone A – Carbonia, Fermassenti San Giovanni Suergiu, Monteponi Iglesias.

Girone B – Antiochense 2013, Atletico Narcao, Portoscuso.

Girone C – Don Vito Sguotti Carbonia, Marco Cullurgioni Giba, Sporting Vigor Capoterra.

Si qualificheranno per i quarti di finale le prime due classificate di ciascun girone e le due migliori classificate tra le terze (in pratica i gironi eliminatori escluderanno una sola squadra su nove), con i seguenti accoppiamenti:

1ª classificata girone “A” – 3ª classificata girone “B” o “C “

1ª classificata girone “B” – 2ª classificata girone “A”

1ª classificata girone “C” – 3ª classificata girone “A” o “B”

2ª classificata girone “C” – 2ª classificata girone “B”

Le partite saranno disputate con la formula della eliminazione diretta, in caso di parità, dopo i tempi regolamentari, per determinare la squadra qualificata per il turno successivo, si ricorrerà ai calci di rigore.

Le semifinali, a eliminazione diretta (con eventuali tempi supplementari di 1o’ ciascuno e calci di rigore) sono in programma mercoledì 19 e giovedì 20 dicembre, con i seguenti accoppiamenti:

vincente 1 – vincente 3

vincente 2 – vincente 4

La finalissima si disputerà mercoledì 26 dicembre, alle 10.00, sul campo Santa Barbara (con eventuali tempi supplementari di 1o’ ciascuno e calci di rigore).

Constatato il successo delle precedenti edizioni, il Comitato organizzatore del Torneo, oltre ai premi previsti dal regolamento della “Coppa Santa Barbara – Trofeo Aldo Carboni”, mette in palio un simpatico riconoscimento consistente in una targa ricordo denominata “Squadra del cuore” da destinare alla squadra, rappresentata nella pagina del torneo presente sul network Facebook con il logo societario che avrà ricevuto più like (mi piace) tra le nove squadre partecipanti entro il 24 dicembre 2018, alle ore 12,00.

Mercoledì 14 novembre prende il via anche la 28ª edizione della Coppa Capodanno riservata alle squadre della categoria giovanissimi.

Le squadre iscritte sono 10, suddivise in 3 gironi, due di 3 squadre, una di 4.

Girone A – Don Vito Sguotti Carbonia, Fermassenti San Giovanni Suergiu, Marco Cullurgioni Giba.

Girone B – Atletico Narcao, Carbonia, Monteponi Iglesias.

Girone C – Cortoghiana, Antas Calcio Fluminimaggiore, Carloforte, Ex Biancoblu Carbonia.

Accederanno ai quarti di finale, in programma nei giorni 11, 12 e 13 dicembre, le prime due classificate di ciascun girone, la terza classificata del girone C e la migliore terza classificata dei gironi A e B, con i seguenti accoppiamenti:

1ª classificata girone “A” – 3ª classificata girone “B” o “C “

1ª classificata girone “B” – 3ª classificata girone “A” o “C”

1ª classificata girone “C” – 2ª classificata girone “B”

2ª classificata girone “A” – 2ª classificata girone “C”

Le partite saranno disputate con la formula della eliminazione diretta, in caso di parità, si ricorrerà ai calci di rigore.

Le semifinali, a eliminazione diretta (con eventuali calci di rigore) si disputeranno su campi ed orari da stabilire, con i seguenti accoppiamenti:

vincente 1 – vincente 3

vincente 2 – vincente 4

La finalissima si disputerà giovedì 3 gennaio, su un campo ancora da stabilire.

Condividi... 5 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments