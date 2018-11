Prima sconfitta questa sera per la Dinamo sul campo dello Szolnoki Olaj, in Ungheria, 87 a 74, nella quinta giornata del girone eliminatorio della Fiba Europe Cup.

Prima sconfitta questa sera per la Dinamo sul campo dello Szolnoki Olaj, in Ungheria, nella quinta giornata del girone eliminatorio della Fiba Europe Cup: 87 a 74. L’incontro è stato equilibrato per 20′ (23 a 22 al 10′, 39 a 37 all’intervallo lungo di metà gara) e in pratica è stato deciso dall’esito del terzo quarto, chiuso dalla squadra ungherese con un margine di 10 punti: 25 a 15. L’ultimo quarto ha visto lo Szolnoki Olaj allugare ancora e, infine, la reazione d’orgoglio sassarese, purtroppo quando era ormai troppo tardi: 87 a 74. La Dinamo ha chiuso con quattro uomini in doppia cifra: Smith 16, Bamforth 25, Cooley 15, Petteway 12.

Con questa vittoria lo Szolnoki Olaj aggancia la Dinamo a quota 9 punti ma la scavalca in testa alla classifica per miglior differenza punti nel doppio confronto diretto (a Sassari la Dinamo si impose in rimonta di 4 punti, 98 a 94). Entrambe sono già qualificate alla seconda fase.

Domani la Dinamo rientrerà in Sardegna e si metterà al lavoro in vista del prossimo incontro di campionato che domenica la vedrà ospitare il Pistoia.

