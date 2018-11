Proseguono i collegamenti delle nuove reti idriche in fase di realizzazione a Iglesias. Martedì 27 novembre Abbanoa attiverà le condotte appena realizzate in via Amsicora.

Proseguono i collegamenti delle nuove reti idriche in fase di realizzazione a Iglesias. Domani, martedì 27 novembre 2018 le squadre di Abbanoa attiveranno le condotte appena realizzate in via Amsicora. Per eseguire i collegamenti tra le 8.30 e le 16.30 sarà necessario sospendere l’erogazione nelle vie Giordano, Rolfi, della Decima e nella stessa via Amsicora. Il servizio sarà ripristinato anticipatamente qualora gli interventi dovessero richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato. Complessivamente Abbanoa sta realizzando a Iglesias quasi quattro chilometri di nuove condotte e centinaia di allacci grazie a un investimento di quasi un milione di euro. I lavori sono iniziati ad Agosto e seguono il piano completato l’anno scorso con un primo investimento di 761mila euro e ulteriori quattro chilometri di reti sostituite.

