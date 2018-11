Questa mattina, a Carbonia e Bacu Abis, le commemorazioni dei caduti di tutte le guerre.

Questa mattina, a Carbonia, le commemorazioni dei caduti di tutte le guerre, alle quali l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Paola Massidda, ha invitato le autorità civili, politiche e religiose, le associazioni della città, le scuole e tutta la cittadinanza.

Alle ore 10.00 è previsto il raduno in piazza Roma, da dove il corteo si muoverà verso piazza Rinascita, per la deposizione di una corona d’alloro al monumento dei caduti di tutte le guerre; alle ore 11.00 il corteo proseguirà per la deposizione di una corona sulla lapide ubicata presso la chiesa di Serbariu; infine, alle ore 12.00, la corona sarà deposta a Bacu Abis, ai piedi del monumento ai caduti in piazza Chiesa.

