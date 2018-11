Questa mattina, in piazza Amendola, a Cagliari, carabinieri della Compagnia di Cagliari sono intervenuti per l’accoltellamento di un uomo (di nazionalità brasiliana), trasportato in codice rosso al Brotzu.

Questa mattina, in piazza Amendola, a Cagliari, carabinieri della Compagnia di Cagliari sono intervenuti per l’accoltellamento di un uomo (di nazionalità brasiliana), trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Sono in corso serrate ricerche per identificare l’autore.

La vittima dell’accoltellamento si trova in sala operatorio ma, al momento, non è possibile sapere se sia in pericolo di vita.

Dovrebbe trattarsi di un 35enne residente in Toscana e, dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri, è possibile che sia intervenuto in una lite tra altre persone.

