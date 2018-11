Questa sera, inizio ore 18.00, a Carbonia, è in programma il derby tra Scuola Basket Carbonia e Sulcispes Sant’Antioco, valido per la 6ª giornata del campionato di serie D di basket maschile.

Questa sera, inizio ore 18.00, sul campo della Cupola geodetica di via Deffenu, a Carbonia, è in programma il derby tra Scuola Basket Carbonia e Sulcispes Sant’Antioco, valido per la sesta giornata di andata della regular season del campionato di serie D di basket maschile. Il derby ritorna dopo diversi anni, dopo la promozione della Scuola Basket Carbonia.

Le due squadre sono appaiate in classifica al quarto posto (insieme a CMB Porto Torres, Basket Coral Alghero e Cus Sassari), a quota 6 punti, ma la Sulcispes ha disputato una partita in meno, avendo fin qui collezionato tre vittorie ed una sola sconfitta, mentre la Scuola Basket Carbonia ha all’attivo tre vittorie e due sconfitte. In testa alla classifica c’è la Dinamo Basket Sassari, a punteggio pieno, con due punti di vantaggio su Oratorio Elmas e Sinnai Basket che hanno però disputato una partita in peno e sono quindi anch’esse ancora a punteggio pieno.

