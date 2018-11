Questa sera una persona affetta da cardiopatia ischemica è stata trasferita dall’Ospedale di La Maddalena (partendo dall’eliporto dell’Arsenale) all’Ospedale di Olbia, in 8 minuti.

L’assessore regionale della Sanità, Luigi Arru, ha pubblicato questa sera un post sul suo profilo facebook, l’avvenuto trasferimento per cardiopatia ischemica di una persona dall’Ospedale di La Maddalena (partendo dall’eliporto dell’Arsenale) all’Ospedale di Olbia, avvenuto in 8 minuti dopo il tramonto; «da evidenziare – ha sottolineato Luigi Arru – che questo non avveniva prima del 1 luglio 2018»

«Da notare che anche il 9 novembre l’elisoccorso interviene d’urgenza per un problema di una persona a cui è stato diagnosticato accuratamente un disturbo del ritmo cardiaco presso il reparto di Medicina dell’Ospedale Merlo de La Maddalena, e che è stata trasporta in 15 minuti in UTIC presso l’Ospedale di Olbia, per un trattamento avanzato. Un buon esempio questo – ha concluso l’assessore regionale della Sanità – di quella di cui si parla è l’integrazione secondo il modello degli Ospedali in rete (Hub&Spoke).»

Pubblicato da Luigi Arru su Domenica 11 novembre 2018

