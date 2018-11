Quinta partita, quinta sconfitta per 3 a 0 per la VBA/Olimpia Sant’Antioco, contro la capolista Istituto Estetico Sabaudia.

Quinta partita, quinta sconfitta per 3 a 0. Il campionato di serie B 2018/2019 per la VBA/Olimpia Sant’Antioco, come ampiamente previsto, si sta rivelando una salita invalicabile. Dopo le nette sconfitte subite con alcune delle potenziali dirette concorrenti per la salvezza, era impensabile sperare di fare il miracolo nella partita di questo pomeriggio che opponeva la squadra di Mario Della Pia all’imbattuta capolista Istituto estetico Sabaudia, ed il campo ha rispettato ampiamente le previsioni, come confermano i parziali dei tre set: 11 a 25, 20 a 25, 16 a 25. E’ difficile commentare partite senza storia.

Ha fornito un secondo segnale di vita, il Cus Cagliari Sandalyon che ha vinto la seconda partita di questo difficile avvio di stagione. al tie-break (22 a 25, 26 a 24, 25 a 23, 22 a 25, 15 a 13), contro lo Scarabeo Città di Castello, formazione di media levatura che aveva vinto due delle prime quattro partite disputate. Ancora una sconfitta invece per la Pallavolo Olbia, separata nettamente per 3 a 0 (25 a 23, 25 a 16, 25 a 20) sul campo della Fenice Pallavolo, a Roma.

La Pallavolo Sarroch giocherà domani pomeriggio, alle 15.00, sul campo della Lazio Città di Castello.

