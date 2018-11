Sabato 10 novembre verrà presentato ad Alghero il “Punto Antenna Eurodesk”.

Sarà presente all’inaugurazione – oltre al Vescovo – anche il responsabile nazionale di Eurodesk dr. Fabrizio Todde. Per l’occasione saranno coinvolte anche le scuole cittadine per favorire la presentazione agli studenti di questa importante opportunità.

La Diocesi, attraverso l’attività promossa dall’Ufficio per i Problemi Sociali ed il Lavoro, intende intensificare il rapporto di collaborazione con le altre Agenzie educative – prime fra tutte le Istituzioni scolastiche – al fine di aiutare i Giovani e le Famiglie nelle ricerca di nuove prospettive economiche, sociali e culturali per un futuro che li possa vedere protagonisti nel conseguimento di maggiori livelli di pace, di giustizia e di solidarietà sociale.

Il “Punto Antenna Eurodesk” di Alghero è un servizio per studenti, e non, voluto dal vescovo Padre Mauro Maria Morfino con il preciso proposito di aiutare i Giovani di Alghero e di tutta la Diocesi nella ricerca di nuove opportunità di lavoro e di arricchimento culturale. La crescita e la maturazione della persona umana passano attraverso la consapevolezza delle responsabilità per le quali ciascuno è chiamato ad operare.

