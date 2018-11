Sabato 17 novembre, presso il salone della Cooperativa L’Albero Amico,  a Carbonia, si terrà il “Corso di Primo Soccorso Pediatrico”.

Sabato 17 novembre 2018 con inizio alle ore 9.00 e conclusione alle 13.00 presso il salone della Cooperativa L’Albero Amico – Via Umbria, 22, a Carbonia, si terrà il “Corso di Primo Soccorso Pediatrico”, che verrà replicato dalle ore 14.00 alle ore 18.00 per coloro che sono impossibilitati a seguire la mattina.

La mancata conoscenza del Primo Soccorso costituisce un grosso svantaggio in caso di evento acuto che mette in pericola la vita di tuo/a figlio/a, alunno/a, nipote etc. I partecipanti impareranno a gestire il problema se il bambino o il lattante mentre mangia o gioca manifesta un’ostruzione completa della via aerea e non riesce a respirare o tossire. Sapranno intervenire se si ferisce e se sanguina vistosamente da un’arteria di un arto; conosceranno il C-A-T che potrebbe salvargli la vita. Sapranno come comportarsi se viene folgorato, se si ustiona, se una medusa inocula la sua tossina urticante, se si tratta di uno scorpione, o una tracina o una vipera mentre è in vacanza, se morsicato da un ragno, se ha assunto dei farmaci o un prodotto per la pulizia della casa, se manifesta una crisi convulsiva, se punto da un’ape e manifesta uno shock anafilattico, se riporta un trauma, se perde coscienza e non respira. E’ prevista, inoltre, una parte pratica e, tra i ventidue manichini “lattante” e “bambino”, saranno disponibili i più recenti ed innovativi manichini dotati di monitor che indicano la correttezza delle manovre.

Il docente del corso è il dottor Sergio Rassu che ha un’esperienza di oltre quarant’anni, in particolare nel settore dell’emergenza, avendo lavorato presso il Pronto Soccorso di Sassari per vent’anni, quindi è stato chiamato nel 2000 a dirigere il Pronto Soccorso e l’Osservazione Breve Intensiva del Presidio Ospedaliero di Ozieri e nel 2010 è stato richiamato per dirigere il Pronto Soccorso e la Medicina d’Urgenza del Presidio Ospedaliero di Sassari che ha diretto sino al 2015. Attualmente è impegnato nella realizzazione di corsi di formazione, tra cui un progetto formativo di medici ed infermieri di un importante ospedale, nella provincia dello Yunnan, in Cina, che conta 1.800 posti letto, 48 reparti e oltre 2.250 dipendenti.

Condividi... 4 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments