Seconda trasferta stagionale, domenica pomeriggio, alle 16.00, a Fiumicino, per la VBA/Olimpia Sant’Antioco, nella 4ª giornata della B di volley.

Seconda trasferta stagionale, domenica pomeriggio, alle 16.00, a Fiumicino, contro l’Isola Sacra, per la VBA/Olimpia Sant’Antioco, nel girone F del campionato di serie B di volley maschile. Dopo il durissimo avvio di stagione, nel quale ha subito tre nette sconfitte per 3 a 0 (unica squadra del girone a non aver conquistato neppure un set), la squadra di Mario Della Pia affronta una diretta concorrente nella lotta per la salvezza che finora ha messo insieme una vittoria (alla prima giornata, 3 a 1 all’Armundia Virtus Roma) e due sconfitte.

Sugli altri campi, questo pomeriggio, alle 15.00, la Pol. Sarroch, reduce da due vittorie consecutive che le hanno dato 5 punti dopo la sconfitta dell’esordio, ospita una delle due capolista a punteggio pieno, il Volley Club Orte; un’ora più tardi, alle 16.00, il Cus Cagliari Sandalyon, rinfrancato dalla prima vittoria (3 a 0) conquistata la scorsa settimana sul Volley Roma, gioca sul campo dell’Armundia Virtus Roma; la Pallavolo Olbia, infine, ultima in classifica insieme alla VBA/Olimpia Sant’Antioco, alle 15.30 gioca in casa contro il Volley Anguillara, una delle formazioni più brillanti di questo avvio di stagione, con 7 punti in tre partite.

