Si è svolto stamane, all’assessorato del Lavoro, l’incontro tra l’assessore Virginia Mura e le organizzazioni sindacali dei metalmeccanici del Sulcis Iglesiente, sulla proroga degli ammortizzatori sociali in deroga.

Si è svolto stamane, all’assessorato regionale del Lavoro, l’incontro tra l’assessore Virginia Mura e le organizzazioni sindacali dei metalmeccanici del Sulcis Iglesiente, per discutere della proroga degli ammortizzatori sociali in deroga con scadenza nel 2018 e nel 2019.

«Nella discussione – si legge in una nota unitaria di FIOM-FSM-UILM-CUB Sulcis Iglesiente – l’assessorato ha evidenziato che si sta lavorando per avere l’elenco certificato di tutti i lavoratori interessati, in modo da essere pronti non appena sarà approvata la legge finanziaria, attualmente in discussione, fondamentale per ottenere la copertura totale alla richiesta che stiamo predisponendo e che l’assessorato ha pienamente percepito. Questo permetterà di avere certezza del fabbisogno economico necessario per il finanziamento della richiesta. Le organizzazioni sindacali, preoccupate della gravità contestuale e dell’urgenza con cui si deve trovare soluzione immediata, alla continuità degli ammortizzatori sociali, concordano un ulteriore confronto tecnico con l’assessorato al lavoro, che permetta il superamento di eventuali difficoltà e scongiuri ogni possibile ritardo. Al fine di trovare soluzione immediata alle problematiche citate – conclude la nota unitaria di FIOM-FSM-UILM-CUB Sulcis Iglesiente -, si chiede alle Segreterie Nazionali, l’attivazione immediata, affinché al prossimo incontro previsto al Mise, siano presenti il ministero del lavoro e la Presidenza della regione Sardegna con l’assessorato al lavoro.»

Condividi... 4 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments