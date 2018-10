Sono stati prorogati al 12 novembre i termini di scadenza di presentazione delle domande per segretario e scrutatore alle elezioni dei Comitati di quartiere di Carbonia.

Sono stati prorogati al 12 novembre i termini di scadenza di presentazione delle domande per segretario e scrutatore volontario di seggio elettorale in occasione delle elezioni dei Comitati di quartiere di Carbonia, che si terranno domenica 18 novembre, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

I seggi elettorali sono i seguenti:

1. Barbusi, ex Circoscrizione, via Santa Maria delle Grazie;

2. Bacu Abis, ex Circoscrizione, piazza del Minatore;

3. Cortoghiana, ex Circoscrizione, via Bresciano;

4. Is Gannaus, ex Circoscrizione, via Bramante;

5. Serbariu, ex Circoscrizione, via Lubiana;

6. Carbonia Nord, Centro Sociale, piazza 1° Maggio;

7. Carbonia Centro, ex Tribunale, via XVIII Dicembre;

8. Carbonia Sud, ex Tribunale, via XVIII Dicembre.

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento comunale dei Comitati di quartiere, i segretari e gli scrutatori volontari sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale.

La Commissione, fra le domande regolarmente presentate, sceglie un segretario e due scrutatori per ogni seggio elettorale.

L’attività di segretario e scrutatore, ai sensi dell’articolo suddetto, non dà diritto né ad emolumenti, né a rimborsi spesa.

I criteri di scelta che la Commissione seguirà sono, in ordine di importanza, i seguenti:

Funzione di segretario volontario di seggio elettorale:

– aver già svolto la funzione di segretario in occasione di consultazioni elettorali;

– avere una precedente esperienza come componente di seggio elettorale;

– titolo di studio;

– maggiore età;

Funzione di Scrutatore Volontario di seggio elettorale:

– avere una precedente esperienza come componente di seggio elettorale;

– titolo di studio;

– minore età;

I moduli di domanda sono reperibili presso il sito web del comune di Carbonia nella sezione “Elezioni – sottosezione – Elezioni dei Comitati di quartiere”, presso l’Ufficio Elettorale e presso le sedi della circoscrizione di Cortoghiana e di Bacu Abis.

La modalità di presentazione delle domande è la seguente:

– presso l’Ufficio Protocollo (allegando copia della carta di identità) tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì (dalle ore 10.00 alle ore 12.00) e il Martedì (dalle ore 16.00 alle ore 17.00);

– a mano, presso l’Ufficio Elettorale situato presso i locali dell’ex Tribunale in Via XVIII Dicembre in Carbonia, (portando la carta di identità o altro documento di riconoscimento) tutti i giorni dal lunedì al venerdì (dalle ore 10.00 alle ore 13.00) ed il martedì (dalle ore 15.30 alle ore 17.00);

– a mano, presso le sedi delle circoscrizioni di Cortoghiana e Bacu Abis, tutti i giorni dal lunedì al venerdì (dalle ore 8.30 alle ore 10.30) ;

– tramite FAX al n° 0781 – 694473 oppure al n° 0781 – 694428 (allegando copia della carta di identità);

– tramite email all’indirizzo rerriu@comune.carbonia.ca.it (allegando copia del documento di identità);

– tramite PEC all’indirizzo anagrafe.carbonia@pec.comunas.it (allegando copia del documento di identità).

Per eventuali informazioni si potrà contattare il sig. Riccardo Erriu presso l’Ufficio Elettorale al n° 0781. 694428.

