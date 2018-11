Stefano Maullu (Forza Italia): «Il Governo dichiari lo stato d’emergenza per Sardegna, flagellata dal maltempo».  

«Anche la mia Sardegna si trova nella morsa del maltempo: piogge e forti raffiche di vento hanno investito l’isola, da Nord a Sud. Molti i disagi, in particolare nel Nuorese. Sono molto rattristato e preoccupato per gli ingenti danni registrati anche nelle ultime ore in Sardegna, danni e paura si sono materializzati in diverse zone, come la Baronia, l’Oristanese, il Cagliaritano e l’Ogliastra. Voglio ringraziare i vigili del fuoco e la protezione civile che ancora una volta, con il loro incessante lavoro, sono a fianco dei sardi. Adesso spetta alle istituzioni, regione e governo intervenire concretamente per aiutare famiglie e imprese messe in ginocchio da questa ulteriore ondata di maltempo, dichiarando subito lo stato d’emergenza. Solleciterò un intervento urgente anche in Europa perché si attivino al più presto i canali di finanziamento per far fronte a questa emergenza. Sono vicino ai sardi con il pensiero e con le azioni in mio potere nei confronti Delle istituzioni che rappresento.»

Lo ha detto oggi Stefano Maullu, europarlamentare di Forza Italia.

Condividi... 4 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments