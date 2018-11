Teatro di Sardegna e Confesercenti hanno posto le basi per una forte collaborazione per lo sviluppo territoriale di Cagliari.

Per la prima volta due fra le più importanti istituzioni (che apparentemente non hanno nulla in comune) pongono le basi per una forte collaborazione per lo sviluppo territoriale della città di Cagliari.

Infatti, il Teatro di Sardegna, insieme al Florio Foyer, sta mettendo le basi per la realizzazione del Centro Commerciale Naturale nell’area territoriale che vede interessata la zona del Teatro e dintorni, con il fine di rivitalizzare una area densamente popolata da piccole attività di impresa utilizzando gli spazi del teatro e quindi dando una forte connotazione culturale al CCN.

L’iniziativa, essendo la prima di tal genere, risulta di particolare interesse sotto diversi punti di vista: culturale, economico, sociale e ricreativo. L’obiettivo è quello di far incontrare i diversi interessi che fino ad ora sono stati separati, mettendo in rete tutti gli aspetti necessari per lo sviluppo del territorio.

Giovedì 8 novembre 2018, a partire dalle ore 10.00, al Teatro Massimo si svolgeranno gli incontri con gli operatori commerciali che sono interessati ad aderire a questo nuovo progetto di CCN, con il supporto dei tecnici della Confesercenti Provinciale di Cagliari.

