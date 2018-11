Un 38enne di Carbonia è uscito di strada a Caput Acquas, sulla SP 85 invasa dall’acqua ed è riuscito a mettersi in salvo prima dell’arrivo dei soccorsi.

I carabinieri della Compagnia di Iglesias, questa sera, intorno alle ore 20.00, sono intervenuti a “Caput Acquas”, dove il “Rio Cixerri” è esondato a causa delle copiose piogge, finendo per riversarsi sulla SP85 che attraversa quella zona. In particolare è stata segnalata la presenza di una Volkswagen Golf che, a causa della corrente dell’acqua, ha perso il controllo, finendo al di fuori del manto stradale e terminando la corsa nella adiacente cunetta ormai piena di fango. Il conducente, un 38enne di Carbonia, è riuscito a mettersi al riparo prima che giungessero a prestare soccorso i militari dell’Aliquota Radiomobile Carabinieri di Iglesias e dei Vigili del Fuoco e senza riportare lesioni.I militari sono all’opera in tutte le zone dove si stanno riscontrando allagamenti, come nel tratto di SP2 in località “Santa Barbara” di Villamassargia, che però, grazie anche al temporaneo miglioramento delle condizioni meteo, è sotto controllo.

