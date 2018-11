Il maltempo della scorsa settimana ha provocato la caduta di alcuni pali che sostenevano i cavi telefonici che ha costretto il responsabile dell’Area sorveglianza del comune di Sant’Anna Arresi a ordinare la chiusura di via delle Vigne, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via del Mare e quello con via Belvedere, dal giorno 5 novembre fino alla conclusione dei lavori di messa in sicurezza.

