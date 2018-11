“Vanno in pensione” le tute verdi dell’Eurallumina. Verranno sostituite dalle tute blu.

Vanno in pensione le tute verdi dell’Eurallumina. Ma non dal punto di vista lavorativo, con i lavoratori continuano a battersi con l’obiettivo della piena ripresa produttiva. Il naturale fine naturale sarà poi quello del raggiungimento dei requisiti necessari, ed essere inseriti in “quiescenza”, per godere del meritato riconoscimento dall’INPS , ma bensì le “tute verdi” vanno in pensione dal punto di vista cromatico.

Ad annunciarlo con una nota è la RSU aziendale.

Il classico e storico indumento da lavoro “le tute di colore verde”, che hanno indossato per decenni coloro che si sono avvicendati nell’espletare le proprie mansioni, all’interno della raffineria di bauxite di Portovesme, andrà a breve in “pensione”, chiudendo da questo punto di vista un’epoca.

A prenderne il posto saranno le nuove “tute blu”, la cui distribuzione ai lavoratori è già iniziata, marchiate con la griffe Rusal Eurallumina, adeguate agli ultimi e più completi standard di sicurezza, con una copertura protettiva totale per gli elementi con cui si andrà a contatto.

“Il segno dei tempi, con l’auspicio che questo indumento necessario per i fini produttivi – sottolinea la RSU aziendale – possa essere indossato a lungo, per i “vecchi” dipendenti, che avranno l’opportunità di testarle da subito nella loro presenza in stabilimento per le operazioni di mantenimento impianti, accompagnandoli alla loro “vera pensione, e dai nuovi ingressi ad oggi quantificati qualora si giungesse alla ripresa produttiva entro il 2020, stimati in circa 100 unità “.

“Ma in attesa del raggiungimento di questo obiettivo, per cui i lavoratori si sono spesi con impegno, sacrifici e determinazione, le tute verdi saranno ancora indossate con orgoglio, nelle iniziative di mobilitazione e di protesta tese ad ottenere il diritto al lavoro e alla dignità che si renderanno ancora necessarie.

Solo allora – conclude la RSU aziendale – potranno essere riposte nei cassetti, come un cimelio da tenere caro per il significato legato alla storia personale e collettiva che esse rappresentano”.

Condividi... 9 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments