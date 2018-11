Verrà inaugurato martedì 6 novembre, nei locali dell’ex Liceo Classico, a Carbonia, il nuovo anno accademico della L.U.T.E.C.

Verrà inaugurato martedì 6 novembre, con inizio alle 16.30, nei locali dell’ex Liceo Classico, in via Brigata Sassari, a Carbonia, il nuovo anno accademico della L.U.T.E.C., Libera Università della Terza Età di Carbonia. Nell’occasione, verrà presentato il programma delle attività previste fino alla prossima primavera, con conferenze che vedranno, come ogni anno, la partecipazione di esperti in diverse discipline.

